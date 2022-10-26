Новый премьер Британии обсудил с Байденом ситуацию на Украине

Новый премьер Британии Сунак и президент США Байден обсудили ситуацию на Украине

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел первый телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьера, пишет ТАСС.

Политики обсудили ситуацию на Украине. «Они говорили о ведущей роли, которую играют наши страны, оказывая поддержку украинскому народу», — говорится в заявлении.

Американский лидер заявил Сунаку, что Британия остается главным союзником Соединенных Штатов. Стороны обсудили сотрудничество по линии оборонного партнерства AUKUS, членом которого также является Австралия.

Личная встреча Байдена и Сунака состоится в ходе саммита Группы двадцати (G20), который пройдет в Индонезии 15-16 ноября.

25 октября король Карл III подтвердил вступление Риши Сунака в должность премьер-министра страны. Монарх также дал ему первое поручение: формирование нового правительства.

20 октября Лиз Трасс объявила, что уходит в отставку. Политик признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера.