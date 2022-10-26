Названо грозящее Собчак наказание по делу о вымогательстве

Адвокат Карабанов: фигурантам дела о вымогательстве грозит до 15 лет лишения свободы

Фигурантам дела о вымогательстве, подозреваемой по которому называют журналистку Ксению Собчак, грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, считает адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«В уголовном кодексе есть такое понятие, как "эксцесс исполнителя", — сказал Карабанов. — Когда в группе людей нет общего сговора на совершение преступления, но кто-то один берет на себя ответственность и совершает преступное деяние. Следствие должно будет установить: действовал ли директор Собчак [Кирилл Суханов] согласно установленному группой преступному плану или придумал все сам и действовал как отдельный исполнитель».

В случае, если осведомленное участие Собчак будет доказано, журналистке так же, как и другим фигурантам дела, может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

Председатель МКА «Адвокаты и бизнес» Дмитрий Штукатуров озвучил те же сроки, говоря о грозящем фигурантам дела о вымогательстве наказании.

«Исходя из логики фабулы преступного деяния, очевидно, что могли быть, как минимум, вопросы к Собчак. Если задокументировано, что [коммерческий директор Кирилл] Суханов брал деньги за блоки в ее канале, значит, очевидно, что она была пособником как минимум в части того, что она соглашалась не ставить материалы в отношении этих лиц», — сказал юрист.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве в качестве подозреваемой. По словам анонимного источника, она успела уехать из России, так как ее предупредили за сутки до обысков у коммерческого директора Кирилла Суханова.

Кирилл Суханов проходит по уголовному делу о вымогательстве у высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров российских компаний через Telegram-каналы.