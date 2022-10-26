Названа доля россиян без личного жилья

ВЦИОМ: 28 процентов россиян не имеют права собственности на жилую недвижимость в стране

Каждый третий россиянин (28 процентов) не имеет права собственности на дом или квартиру в стране. Долю россиян без личного жилья назвал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в своем опросе, пишет РИА Новости.

По данным исследования, жильем в России владеет 71 процент граждан. При этом среди россиян старше 60 лет личная квартира или дом есть у 82 процентов, а среди людей от 18 до 24 лет — у 47.

При этом с трудностями с арендной платой сталкиваются 13 процентов граждан (против трех процентов россиян, владеющих собственным жильем). 13 процентов опрошенных без собственного жилья живут у родственников, тогда как среди обладателей личной недвижимости так поступает четыре процента. Не знают, где будут жить в следующем месяце, шесть процентов россиян без права собственности, а среди владельцев домов или квартир таковых три процента.

«Мы видим, что 14 процентов — чуть больше, чем каждый десятый, сказали, что в течение последних двух-трех лет тратили более половины дохода семьи на оплату жилья», — рассказала заместитель руководителя практики региональных исследований и консультирования ВЦИОМ Анна Жирикова.

Ранее аналитики ЦИАН назвали самый популярный у покупателей тип домов на вторичном рынке Москвы. Лидером рейтинга оказались «брежневки» — панельные и блочные дома высотой от девяти до 25 этажей 1960-1980-х годов постройки. На квартиры в них в последние пять лет — с начала 2017 года по август 2022-го — приходится почти треть потенциального спроса.