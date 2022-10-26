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10:05, 26 октября 2022Россия

В зоне СВО погиб 55-летний российский доброволец

55-летний доброволец из Свердловской области погиб в зоне спецоперации на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине погиб 55-летний житель Свердловской области, который отправился служить добровольцем. Об этом сообщили в администрации города, пишет Е1.ru.

Мужчина отправился добровольцем на службу из Полевского района Свердловской области. Прощание с ним пройдет в четверг, 27 октября. Других подробностей о гибели россиянина пока нет.

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«Прощание пройдет в ритуальном зале в переулке Солеваров, 30. И глава города, и администрация Полевского городского округа выражают самые глубокие соболезнования», — сообщили в пресс-службе мэрии.

26 октября правительство России поддержало законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий для добровольцев, которые участвуют в СВО.

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Анастасия Шейкина
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