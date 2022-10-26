Кладоискатель нашел золотое навершие древнего меча стоимостью миллионы рублей

В Великобритании кладоискатель золотое навершие рукоятки меча стоимостью 30 тысяч фунтов

В Великобритании кладоискатель нашел в поле при помощи металлодетектора древнее навершие рукоятки меча возрастом более тысячи лет. Об этом сообщает Metro.

Артефакт был обнаружен недалеко от деревушки Блэр Драммонд в шотландском округе Стерлинг еще в 2019 году, однако из-за пандемии COVID-19 работы по его атрибутированию были проведены только в 2022. Элемент рукоятки меча англосаксонской работы изготовлен из золота и датируется примерно 700 годом нашей эры.

Стоимость находки, которая теперь принадлежит государственной организации «Национальные музеи Шотландии», оценивается в 30 тысяч фунтов стерлингов (более 2 миллионов рублей). Старший куратор отдела средневековой археологии и истории Элис Блэквелл заявила, что украшенное филигранью золотое изделие не похоже ни на какие другие подобные находки на территории Британии.

Длина навершия составляет примерно 5,5 сантиметра, а вес — 25 граммов. Оно декорировано христианскими и природными мотивами, а оба края предмета выполнены в виде птичьих голов. Специалисты пока затрудняются сказать, кому мог принадлежать меч, частью которого был найденный артефакт. Более того, было установлено, что в районе его обнаружения не происходило крупных сражений. Также поблизости не нашли других предметов, так что историки предположили, что драгоценный артефакт мог быть просто потерян.

Блэквелл отметила, что по стилистике навершие относится к искусству Северной Англии, и то, что оно было обнаружено в Шотландии, делает историю находки особенно интересной.

Ранее сообщалось, что власти США передали Израилю изготовленную почти 2000 лет назад монету. Драгоценный исторический предмет был незаконно вывезен из страны в начале 2000-х.