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09:18, 26 октября 2022Среда обитания

Российских дачников предупредили об увеличении числа краж

«Ренессанс Страхование»: число дачных краж увеличится осенью 2022 года

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Осенью 2022 года число дачных краж может увеличиться на фоне экономической нестабильности. О возросших рисках стать жертвой воров владельцев загородных участков в России предупредили опрошенные РИА Новости сотрудники страховых компаний и охранных агентств.

«В период массового отсутствия жильцов, который начинается поздней осенью, в дачных поселках число краж возрастает — преступникам проще орудовать в это время», — отметил управляющий директор департамента массовых видов страхования компании «Ренессанс Страхование» Артем Искра.

Гендиректор Единого технического центра вневедомственной охраны Максим Калинин добавил, что большинство дач пригодны для проживания лишь в теплое время, поэтому в осенне-зимний период часто остаются без присмотра владельцев. При этом эксперт ожидает, что в октябре-ноябре вырастет число краж на дачах, так как из-за сложной экономической ситуации в стране появится больше маргинальных личностей.

Искра согласился, что в периоды кризиса страховщики всегда фиксируют рост противоправных действий. Эксперт добавил, что средняя сумма страхового возмещения по дачным кражам в 2022 году достигает 70 тысяч рублей — пока эта цифра мало изменилась по сравнению с показателями годом ранее.

Самым востребованным у преступников имуществом в «Ренессанс Страховании» назвали бытовую технику и легкосъемное инженерное оборудование, такое как насосы и обогреватели. Кроме того, популярностью пользуются садовые инструменты (пилы, топоры, лопаты) и аппаратура (телевизоры, игровые и телеприставки, микроволновки и чайники).

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Начальник отдела урегулирования убытков страхования индивидуальных программ компании «Ингосстрах» Николай Цветницкий добавил, что иногда злоумышленники срезают проводку и снимают батареи. «Как правило, воров интересуют дома, в которые проще пробраться, а также имущество, которое можно легко продать. Качественное ограждение, надежная входная дверь сделают загородный дом менее привлекательным для криминальных элементов», — пояснил эксперт. Помимо этого, по словам Цветницкого, отпугнуть грабителя поможет установка освещения с датчиками движения на участке.

Эксперты также советуют обзавестись охранной сигнализацией с подключением на пульт централизованного наблюдения. По словам Калинина, количество обращений по поводу установки такого оборудования на подмосковных дачах за девять месяцев 2022 года выросло в два раза по сравнению с тем же периодом 2021 года.

В апреле сообщалось, что дачные воры в России переключились на кражу строительных материалов и сантехники. Смену предпочтений преступников специалисты связали с повышением стоимости материалов для строительства и ремонта.

Нина Ташевская
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