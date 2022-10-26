В Турции высказались о покупке российского газа Евросоюзом

В кабмине Турции заявили об отсутствии информации о покупке российского газа Евросоюзом

В турецком правительстве заявили, что в настоящее время не располагают информацией об объемах газа, которые страны Евросоюза будут готовы закупать у России в случае создания хаба на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Часть государств Европы намерена вернуть в строй атомные электростанции, чтобы не зависеть от российского газа, и похоже, что подобным образом события будут развиваться и в других странах», — высказался собеседник агентства.

Ранее Евросоюз отказался от планов по введению потолка цен на газ из-за внутренних разногласий и возможных проблем с поставками. Во избежание резких колебаний цен на газ Еврокомиссия предложит странам блока совместные закупки.

Как ранее сообщал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, Еврокомиссия предложит ввести обязательство по совместной закупке не менее 15 процентов используемого в блоке газа.