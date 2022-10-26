Власти заявили о превращении Запорожья в новый Мариуполь
Запорожье и предприятия города превращаются в укрепрайон, что похоже на новый Мариуполь и обстановку на «Азовстали». Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает ТАСС.
«Запорожье превращают в что-то подобное Мариуполю, и там на данный момент достаточно большое количество наемников. (...) То, что делают в промзонах укрепрайоны, это точно так же подтверждается», — указали власти.
Балицкий также рассказал, что в Запорожье сейчас тысячи наемников, которые в основном сосредоточены на заводе «Автозаз».
Ранее артиллерист российской армии с позывными Межа объяснил пребывание наемников на Украине. По его словам, солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины с трудом справляются с техникой и оружием НАТО, для этих целей Киеву и нужны иностранные наемники, обладающие необходимыми навыками.
20 мая Минобороны России сообщило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Подземные сооружения завода, в которых прятались украинские военные, перешли под полный контроль российской армии.