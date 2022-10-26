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11:27, 26 октября 2022Бывший СССР

Власти заявили о превращении Запорожья в новый Мариуполь

Балицкий заявил о превращении Запорожья в укрепрайон и завозе в город тысяч наемников

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Запорожье и предприятия города превращаются в укрепрайон, что похоже на новый Мариуполь и обстановку на «Азовстали». Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает ТАСС.

«Запорожье превращают в что-то подобное Мариуполю, и там на данный момент достаточно большое количество наемников. (...) То, что делают в промзонах укрепрайоны, это точно так же подтверждается», — указали власти.

Балицкий также рассказал, что в Запорожье сейчас тысячи наемников, которые в основном сосредоточены на заводе «Автозаз».

Ранее артиллерист российской армии с позывными Межа объяснил пребывание наемников на Украине. По его словам, солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины с трудом справляются с техникой и оружием НАТО, для этих целей Киеву и нужны иностранные наемники, обладающие необходимыми навыками.

20 мая Минобороны России сообщило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Подземные сооружения завода, в которых прятались украинские военные, перешли под полный контроль российской армии.

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Алина Гончарова
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