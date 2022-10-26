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17:05, 26 октября 2022Среда обитания

Укупник отреагировал на слухи о продаже квартиры в Латвии

Музыкант Аркадий Укупник опроверг слухи о продаже квартиры в Латвии
Аркадий Укупник

Аркадий Укупник. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский музыкант Аркадий Укупник отреагировал на распространившиеся в прессе слухи о том, что он якобы решил продать свою квартиру в Латвии. По его словам, информация не соответствует действительности. Об этом он заявил в разговоре с «Московским комсомольцем».

Укупник рассказал, что был в квартире в 2022 году, и надеется, что сможет оказаться там и позже. На данный момент он не думает о продаже заграничной недвижимости. «Не хотелось бы освещать все эти житейские проблемы, которые связаны с сегодняшней ситуацией. Но продать что-либо сейчас сложно и в Москве, и за рубежом. Пока я живу и работаю здесь, в Москве. Я не думаю о том, что будет завтра. Я — человек, который живет сегодняшним днем», — заявил артист.

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Музыкант также отметил, что раньше долгое время жил в городе, однако в итоге переехал и начал вести загородную жизнь. «15 лет назад мы переехали в Подмосковье. И я абсолютно счастлив», — рассказал Укупник.

Ранее актриса Лариса Удовиченко отреагировала на слухи о том, что она переехала во Францию. Артистка опровергла информацию и назвала ее глупостью. Она уточнила, что не переехала бы, даже если бы ей предложили комфортные условия и обслуживание на Лазурном берегу.

Нина Ташевская
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