Укупник отреагировал на слухи о продаже квартиры в Латвии

Музыкант Аркадий Укупник опроверг слухи о продаже квартиры в Латвии

Российский музыкант Аркадий Укупник отреагировал на распространившиеся в прессе слухи о том, что он якобы решил продать свою квартиру в Латвии. По его словам, информация не соответствует действительности. Об этом он заявил в разговоре с «Московским комсомольцем».

Укупник рассказал, что был в квартире в 2022 году, и надеется, что сможет оказаться там и позже. На данный момент он не думает о продаже заграничной недвижимости. «Не хотелось бы освещать все эти житейские проблемы, которые связаны с сегодняшней ситуацией. Но продать что-либо сейчас сложно и в Москве, и за рубежом. Пока я живу и работаю здесь, в Москве. Я не думаю о том, что будет завтра. Я — человек, который живет сегодняшним днем», — заявил артист.

Музыкант также отметил, что раньше долгое время жил в городе, однако в итоге переехал и начал вести загородную жизнь. «15 лет назад мы переехали в Подмосковье. И я абсолютно счастлив», — рассказал Укупник.

Ранее актриса Лариса Удовиченко отреагировала на слухи о том, что она переехала во Францию. Артистка опровергла информацию и назвала ее глупостью. Она уточнила, что не переехала бы, даже если бы ей предложили комфортные условия и обслуживание на Лазурном берегу.