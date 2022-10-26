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16:01, 26 октября 2022Экономика

Казахстан начал готовиться к увеличению поставок урана в обход России

«Казатомпром» начал готовиться к увеличению поставок урана через Каспий в обход России

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Казахстанская национальная атомная компания («Казатомпром») начала работу над увеличением возможностей альтернативного маршрута поставок урана на мировые рынки на случай, если традиционный вариант через порт Санкт-Петербурга по какой-либо причине будет недоступен. Об этом говорится в отчете об операционных результатах деятельности компании, размещенном на ее сайте.

В «Казатомпроме» признают, что на сегодняшний день проблем с российским вариантом не наблюдается. Весь объем поставок за третий квартал отгружен и отправлен покупателям без каких-либо проблем. Однако в перспективе из-за санкционных ограничений со стороны западных стран могут возникнуть неожиданные препятствия, и потребуется увеличить вывоз в обход России.

В связи с этим большую актуальность приобретает Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), который компания использует с 2018 года. В настоящее время квота для провозки урана по нему составляет 3,5 тысячи тонн. Казахстанская компания активно работает над ее увеличением, ожидая, что партнеры могут предпочесть получать товар в Грузии.

В начале июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне ряда аварий на российском маршруте потребовал от правительства в срочном порядке искать пути поставок нефти на мировой рынок в обход партнера по ЕАЭС. Для этого республика планирует использовать тот же маршрут через Каспийское море. В конце августе министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков подтвердил, что задача изменить способы экспорта нефти остается на повестке дня.

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Платон Щукин
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