Цена биткоина подскочила

Стоимость биткоина выросла на 7% и поднялась выше $20 тысяч

В ходе торгов 26 октября цена биткоина поднялась выше 20 тысяч долларов за монету, прибавив семь процентов. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи CoinGecko.

В верхней точке стоимость самой популярной криптовалюты достигла 20,7 тысячи долларов. Также резко подскочила цена второго по величине цифрового актива Ethereum, который прибавил 13,4 процента за день и подорожал до 1,54 тысячи долларов.

Криптовалюты начали расти в цене после длительного падения на фоне опасений инвесторов по поводу повышения ключевой ставки в США для борьбы с инфляцией. Сейчас на повышение стоимости повлияли ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Агентство Bloomberg отметило, что 60-дневная корреляция биткоина и доллара обновила исторический минимум. Корреляция позволяет оценить взаимосвязь между поведением различных активов на рынке. Положительная корреляция означает, что цена валютных пар изменяется в одинаковом направлении, и отрицательная — в разном.

Ранее глава крупнейшего американского банка JPMorgan Джейми Даймон назвал криптовалюты и биткоин децентрализованной финансовой пирамидой. При этом банкир допустил, что стейблкоины, привязанные к доллару или другим фиатным валютам, могут использоваться в транзакциях при должном регулировании.