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14:15, 26 октября 2022Силовые структуры

Обыски в доме Собчак по делу ее коммерческого директора попали на видео

Появилось видео обысков в подмосковном доме Собчак по делу ее коммерческого директора

Появилось видео обысков в подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак, связанных с уголовным делом о вымогательстве в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Запись в среду, 26 октября опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах виден дом Собчак, в котором работают следователи, и много машин вокруг него.

О задержании коммерческого директора Собчак в рамках уголовного дела сообщалось 25 октября. Суханова доставили в главное следственное управление ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. Позднее Собчак заявила, что расценивает задержание своего представителя как «очередное давление на журналистику». Она добавила, что следит за ситуацией.

Екатерина Власова
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