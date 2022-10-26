Обыски в доме Собчак по делу ее коммерческого директора попали на видео

Появилось видео обысков в подмосковном доме Собчак по делу ее коммерческого директора

Появилось видео обысков в подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак, связанных с уголовным делом о вымогательстве в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Запись в среду, 26 октября опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах виден дом Собчак, в котором работают следователи, и много машин вокруг него.

О задержании коммерческого директора Собчак в рамках уголовного дела сообщалось 25 октября. Суханова доставили в главное следственное управление ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. Позднее Собчак заявила, что расценивает задержание своего представителя как «очередное давление на журналистику». Она добавила, что следит за ситуацией.