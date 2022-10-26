Британия договорится с ЕС о перемещении своих войск по Европе

Times: Великобритания подпишет с ЕС договор о быстром перемещении своих войск по Европе

Великобритания подпишет с Евросоюзом (ЕС) договор, позволяющий ей быстрее перемещать свои войска через территорию европейских стран. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен британской газете Times.

По ее словам, министры Британии и стран ЕС должны утвердить конечные планы по соглашению в ноябре, подчеркнув, что планы Лондона «очень сильно связаны с боевыми действиями на Украине».

Как пишет издание, речь идет о программе «военная мобильность», из которой Великобритания вышла во время Brexit. Странам-участницам этого соглашения требуется меньше разрешений для перемещения своих войск через границы по всей Европе. Договор также предусматривает создание коридоров для быстрого перемещения техники.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку на прежнем уровне.