Володин заявил, что участвующие в СВО добровольцы получат статус ветерана боевых действий

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что добровольцы, участвующие в специальной военной операции (СВО), будут наделены статусом ветерана боевых действий. Об этом сообщает «Дума.ТВ» в Telegram-канале.

Соответствующий закон урегулирует вопросы материального и технического обеспечения добровольческих формирований, а также определит перечень социальных гарантий добровольцам и членам их семей, добавил Володин.

Кроме того, речь идет о тех, кто был ранен — они получат статус инвалида боевых действий. Добровольцы и члены их семей смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки, как и военнослужащие, подчеркнул спикер Госдумы.

Ранее правительство России поддержало законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий для добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции.