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16:05, 26 октября 2022Россия

Участвующие в СВО добровольцы получат статус ветерана боевых действий

Володин заявил, что участвующие в СВО добровольцы получат статус ветерана боевых действий
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что добровольцы, участвующие в специальной военной операции (СВО), будут наделены статусом ветерана боевых действий. Об этом сообщает «Дума.ТВ» в Telegram-канале.

Соответствующий закон урегулирует вопросы материального и технического обеспечения добровольческих формирований, а также определит перечень социальных гарантий добровольцам и членам их семей, добавил Володин.

Кроме того, речь идет о тех, кто был ранен — они получат статус инвалида боевых действий. Добровольцы и члены их семей смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки, как и военнослужащие, подчеркнул спикер Госдумы.

Ранее правительство России поддержало законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий для добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции.

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Сергей Истомин
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