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05:47, 26 октября 2022Россия

Экс-пленный заявил о восторге надзирателя на Украине от взрыва на Крымском мосту

Экс-пленный Шалыгин заявил о восторге украинского надзирателя от взрыва на Крымском мосту

Фото: Global Look Press

Украинский надзиратель в месте содержания военнопленных был в восторге от взрыва на Крымском мосту и не сомневался, что его устроил Киев. Об этом рассказал РИА Новости вернувшийся из украинского плена сержант из Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Шалыгин.

По его словам, старший надзиратель зашел в камеру и стал показывать видео инцидента заключенным. В тот момент украинский служащий считал, что это был не взрыв, а удар ракетой, пояснил Шалыгин.

«У него аж руки тряслись, он когда держал камеру, такой у него восторг, такой дикий, аж взахлеб рассказывает», — заявил экс-пленный.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. ФСБ России назвала причастным к взрыву главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным заявил, что произошедшее является терактом.

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Марина Совина
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