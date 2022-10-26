Российские военные уничтожили танковый взвод ВСУ в Донбассе

Артиллеристы ЗВО уничтожили танковый взвод украинских войск в Донбассе

Артиллеристы 6-й армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили танковый взвод украинских войск на сватовском направлении в Донбассе, пишет РИА Новости со ссылкой на российского военнослужащего, участвующего в спецоперации в Донбассе в расчете БМ-21 «Град».

По его словам, основными целями для расчета является живая сила противника, техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, российские военные наносят удары по укрепрайонам, особый интерес представляет иностранное вооружение.

«Из последних целей по танкам мы отрабатывали (по танковому взводу — три танка), сказали нам "удачно все"», — подчеркнул военный.

Ранее российские военные подбили склад горючего со 100 тысячами тонн авиатоплива для украинских военных в Черкасской области. В районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области было уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом.