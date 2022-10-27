В Минобороны Армении сообщили, что Баку передал Еревану десять погибших

Баку передал Еревану десять погибших. Об этом сообщил пресс-секретарь армянского Министерства обороны Арам Торосян, передает ТАСС.

«Азербайджанская сторона передала Армении тела 10 наших соотечественников», — сказал он.

Ранее оборонное ведомство Армении обвинило Азербайджан в препятствовании поиску погибших военных. Торосян отметил, что с азербайджанской стороной были достигнуты некоторые предварительные договоренности. По его словам, Ереван при участии посредников и международных партнеров ежедневно работает по данному направлению.

17 сентября Азербайджан передал Армении тела 32 погибших армянских военных. Уточняется, что они были обнаружены на подконтрольных азербайджанской стороне территориях.