В ряде населенных пунктов Белгородской области на границе ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в 12 населенных пунктах Белгородской области на границе

Власти ввели режим ЧС в ряде населенных пунктов Белгородской области, которые находятся на границе. Об этом сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев в своем Telegram.

Так, в Краснооктябрьском сельском поселении Белгородского района режим ЧС введен на территории сел Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка. Жители будут переселены в безопасное место, заверил Перцев.

Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщил, что режим чрезвычайной ситуации введен на территории села Середа, так как проживание в нем «невозможно последние полгода».

Глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов рассказал, что режим ЧС ввели в селе Логачевка, хуторах Пригородные Тополи и Нижние Мельницы Двулученской территориальной администрации и в селах Бутырки, Вериговка и Бирюч Бирючанской территориальной администрации. Глава Краснояружского района Андрей Миськов сообщил, что режим введен в селе Староселье.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар сразу по нескольким населенным пунктам Белгородской области. В селе Тишанка были повреждены пять частных домовладений, кроме того, были атакованы пограничные контрольно-пропускные пункты в Валуйском и Шебекинском городских округах.

