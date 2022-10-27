Женщина оставила престижную работу, стала БДСМ-госпожой и начала больше получать

The Mirror: женщина решила сменить карьеру во время пандемии и стала доминатрикс

Жительница города Кейптаун, ЮАР, оставила карьеру финансового консультанта во время пандемии и стала работать профессиональной доминатрикс и получать при этом больше денег. Об этом сообщает The Mirror.

27-летняя Талита Буйенс работала финансовым консультантом, но ее не радовала ее престижная карьера. Она решила сменить профессию и стала танцевать в стриптиз-клубах. Параллельно она начала интересоваться карьерой БДСМ-госпожи. Женщина решила узнать, есть ли профессиональные доминатрикс в ее регионе, и нашла только одну конкурентку.

Жительница ЮАР начала медленно развивать карьеру, но с началом пандемии у нее не осталось выбора, поэтому она стала заниматься исключительно этим, так как стриптиз-клубы закрылись. «Я считаю, что БДСМ — это красиво, и хочу, чтобы другие увидели это», — подчеркнула Буйенс.

Теперь она зарабатывает около 104,4 тысячи южноафриканских рэндов (349,8 тысячи рублей). Клиенты платят ей за то, что она занимает доминирующую роль в БДСМ-сессиях. «Людям, которые приходят ко мне, часто приходится многое контролировать в своей жизни, и они обращаются за противоположностью. Это имеет терапевтический эффект», — пояснила женщина.

Перед сессиями она общается с каждым клиентом, чтобы узнать его потребности. Затем она разрабатывает план сессии, и клиенты дают свое согласие на него. «Мы проводим сессию, и после этого я общаюсь с ними на языке любви. Если их язык любви — это слова признания, я хвалю их», — отметила женщина. После сеанса с клиентом она спрашивает, что ему понравилось, а что — нет, чтобы совершенствоваться в своей профессии. Она зарабатывает, работая вживую и проводя онлайн-сессии на портале Only Fans.

В ходе онлайн-сессий клиенты подчиняются любым указаниям Талиты. «Они не могут пошевелить мизинцем без моего разрешения. Это помогает им отключиться, потому что им не нужно ни о чем думать самостоятельно. Они могут слушать и выполнять мои инструкции», — отметила она.

Женщина подчеркнула, что у нее есть собственные границы, и она не будет заставлять себя делать то, чего ей не хочется.

«Существует распространенное заблуждение, что БДСМ — это исключительно про секс. Оно происходит от людей, которые смотрят порно. Я считаю, что БДСМ — это феминистская вещь, так как в нем все имеют равную силу. Не важно, что именно происходит, если взрослые люди согласны на это», — заявила Норт.

Ранее жительница британского города Челмсфорд рассказала о карьере доминатрикс и о самых необычных просьбах клиентов. Однажды мужчина заплатил ей крупную сумму за право убраться у нее в доме.