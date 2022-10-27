Путин отчасти согласился назвать СВО гражданской войной

Президент Путин заявил, что СВО можно отчасти назвать гражданской войной

Специальную военную операцию на Украине (СВО) отчасти можно назвать гражданской войной между одним народом. С таким утверждением согласился президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция которой доступна на официальном сайте мероприятия.

Ведущий сессии спросил, можно ли расценивать проведение Россией СВО как гражданскую войну.

«Отчасти — да, но мы оказались в разных государствах, к сожалению, в силу целого ряда причин», — заявил глава государства.

По его словам, утверждение, что россияне и украинцы являются одним народом, никак нельзя отрицать, так как это является историческим фактом.

Ранее Путин заявил, что причиной начала специальной военной операции на Украине стало расширение НАТО и игнорирование Минских соглашений.

Открытие ежегодного заседания Валдайского клуба на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» состоялось 24 октября. В число участников вошли 111 представителей 41 страны, среди которых Китай, Индия, Германия и другие.