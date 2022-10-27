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20:54, 27 октября 2022Россия

Путин отчасти согласился назвать СВО гражданской войной

Президент Путин заявил, что СВО можно отчасти назвать гражданской войной

Фото: РИА Новости

Специальную военную операцию на Украине (СВО) отчасти можно назвать гражданской войной между одним народом. С таким утверждением согласился президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция которой доступна на официальном сайте мероприятия.

Ведущий сессии спросил, можно ли расценивать проведение Россией СВО как гражданскую войну.

«Отчасти — да, но мы оказались в разных государствах, к сожалению, в силу целого ряда причин», — заявил глава государства.

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По его словам, утверждение, что россияне и украинцы являются одним народом, никак нельзя отрицать, так как это является историческим фактом.

Ранее Путин заявил, что причиной начала специальной военной операции на Украине стало расширение НАТО и игнорирование Минских соглашений.

Открытие ежегодного заседания Валдайского клуба на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» состоялось 24 октября. В число участников вошли 111 представителей 41 страны, среди которых Китай, Индия, Германия и другие.

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Никита Абрамов
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