Путин отчасти согласился назвать СВО гражданской войной
Специальную военную операцию на Украине (СВО) отчасти можно назвать гражданской войной между одним народом. С таким утверждением согласился президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция которой доступна на официальном сайте мероприятия.
Ведущий сессии спросил, можно ли расценивать проведение Россией СВО как гражданскую войну.
«Отчасти — да, но мы оказались в разных государствах, к сожалению, в силу целого ряда причин», — заявил глава государства.
По его словам, утверждение, что россияне и украинцы являются одним народом, никак нельзя отрицать, так как это является историческим фактом.
Ранее Путин заявил, что причиной начала специальной военной операции на Украине стало расширение НАТО и игнорирование Минских соглашений.
Открытие ежегодного заседания Валдайского клуба на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» состоялось 24 октября. В число участников вошли 111 представителей 41 страны, среди которых Китай, Индия, Германия и другие.