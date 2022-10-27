МИД Литвы не исключил внесения Собчак в черный список

Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил, что Собчак могут внести в черный список страны

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что журналистку и телеведущую Ксению Собчак, которая стала подозреваемой по делу о вымогательстве, могут внести в черный список страны. Его слова передает РИА Новости.

Ландсбергис отметил, что Собчак не входит в санкционные списки ЕС, Великобритании и США, однако при этом он не исключил ее включения в черный список Литвы. «Иными словами, четких предпосылок, которые имели бы правовое обоснование пока не было, но это не значит, что они не могут появиться», — подчеркнул он.

Собчак пересекала границу Литвы с израильским паспортом, напомнил Ландсбергис. «Действующий, принадлежащий ей паспорт Израиля, который означает, что у нее есть гражданство Израиля», — пояснил он. Такие лица имеют право пересекать границу Евросоюза, добавил глава министерства. «Порядка она не нарушила, погранохрана выполнила все в соответствии с действующим порядком», — заключил он.

Утром 27 октября директор департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис сообщил, что Собчак въехала в страну как гражданка Израиля.

О том, что Собчак попала в число подозреваемых по делу о вымогательстве, сообщалось 26 октября. Фигурантами этого же дела стали ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Из материалов дела следует, что их подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление постов в одном из Telegram-каналов. Суханова и Романовского задержали.