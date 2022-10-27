Блогерша показала лицо до и после нанесения макияжа и удивила подписчиков

Блогерша Джейд С. Андерсон изменилась до неузнаваемости с помощью нанесения макияжа

Блогерша Джейд С. Андерсон из Шотландии изменилась до неузнаваемости с помощью нанесения макияжа и удивила подписчиков. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом @jade.s.anderson, чей блог насчитывает более 28,3 тысяч подписчиков, предстала перед камерой без косметики и в черной майке. При этом на кадрах видно, что ее кожа покрыта прыщами. После этого женщина показала свое преображение: она замаскировала высыпания с помощью консилера, растушевала тональный крем спонжем, оформила брови, приклеила накладные ресницы, выделила скулы бронзером и нанесла на губы оранжевую помаду.

Зрители восхитились внешним видом юзерши, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Прекрасно! Какой тушью и средствами для бровей ты пользуешься? Они прекрасны», «Извините, но это вау! Вы должны сказать мне, какой тональной основой вы пользуетесь», «Вау! Ты выглядишь сногсшибательно», «Мне нравится твой макияж, он всегда прекрасен», — высказывались они.

Ранее в октябре визажистка Тамарин Ли Бюхнер из Южной Африки раскрыла способы замедлить старение кожи с помощью макияжа. Так, эксперт посоветовала обильно увлажнять лицо, руки и шею и использовать солнцезащитный крем перед нанесением косметики.