Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:33, 27 октября 2022Мир

Немцы раскритиковали экс-посла Украины за призыв к Германии о поставках танков

Немцы в Twitter раскритиковали экс-посла Украины Мельника за призыв о поставках танков

Фото: Pixabay

Немецкие пользователи Twitter раскритиковали экс-посла Украины Андрея Мельника за призыв к Германии о поставках танков.

Дипломат обвинил Берлин в медленном продвижении украинских военных из-за нехватки наступательных вооружений, так как, по его мнению, именно Берлин должен сыграть ключевую роль в конфликте.

Пользователи призвали бывшего посла сесть за стол переговоров вместо того, чтобы требовать танки.

Материалы по теме:
«НАТО не тянет на роль жандарма» Что ждет мир после украинского кризиса и какое место в нем займут Россия, США и Европа?
«НАТО не тянет на роль жандарма»Что ждет мир после украинского кризиса и какое место в нем займут Россия, США и Европа?
29 сентября 2022
«Ядерное оружие не решит наши проблемы» Чем грозит миру новая гонка вооружений и какой будет война будущего?
«Ядерное оружие не решит наши проблемы»Чем грозит миру новая гонка вооружений и какой будет война будущего?
6 октября 2022

«Нет, Германия не может и не должна ничего делать. Хватит втягивать нас в эту войну! Достаточно. Германия должна быть посредником в плане дипломатии!» — заявил комментатор с никнеймом @jisi26.

Пользователь @scottishman1302 напомнил, что уроки Второй мировой войны должны заставить Германию воздерживаться от оружия, а @patfrei добавил, что Берлин «дал мизинец, теперь просят всю руку».

«Германия всегда поддерживала и будет поддерживать Украину, но никогда не поддержит неонациста и бандеровца Мельника», — резко ответил на призыв экс-посла @steeg_volker.

Комментатор @symbolderlieb заявил, что каждому необходимо бороться за прекращение конфликта. Его поддержал @Sly0902: «Вы придерживаетесь дипломатии или хотите Третью мировую?»

Ранее сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе поездки на Украину должен настоять на том, чтобы Владимир Зеленский немедленно начал переговоры о заключении мира. После этого немецкому политику стоит встретиться в Москве с российским лидером Владимиром Путиным для дальнейшего диалога.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Киеве сообщили об изменении ситуации под Херсоном в неприятную сторону
Раскрыты последствия для США от победы России на Украине
Немцы раскритиковали экс-посла Украины за призыв к Германии о поставках танков
Байден заявил о намерении США сохранять военное превосходство
В РАН рассказали о сейсмических событиях в Финском заливе
В Херсонской области опровергли подготовку Киева к широкомасштабному наступлению
Отношения Шольца и Макрона назвали ледяными
Белый дом заявил о праве Израиля принимать решения по помощи Украине
В Армении предупредили об опасности антироссийских настроений
Россия указала на попытку Запада расширить компетенцию Секретариата ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.