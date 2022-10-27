Немцы раскритиковали экс-посла Украины за призыв к Германии о поставках танков

Немцы в Twitter раскритиковали экс-посла Украины Мельника за призыв о поставках танков

Немецкие пользователи Twitter раскритиковали экс-посла Украины Андрея Мельника за призыв к Германии о поставках танков.

Дипломат обвинил Берлин в медленном продвижении украинских военных из-за нехватки наступательных вооружений, так как, по его мнению, именно Берлин должен сыграть ключевую роль в конфликте.

Пользователи призвали бывшего посла сесть за стол переговоров вместо того, чтобы требовать танки.

«Нет, Германия не может и не должна ничего делать. Хватит втягивать нас в эту войну! Достаточно. Германия должна быть посредником в плане дипломатии!» — заявил комментатор с никнеймом @jisi26.

Пользователь @scottishman1302 напомнил, что уроки Второй мировой войны должны заставить Германию воздерживаться от оружия, а @patfrei добавил, что Берлин «дал мизинец, теперь просят всю руку».

«Германия всегда поддерживала и будет поддерживать Украину, но никогда не поддержит неонациста и бандеровца Мельника», — резко ответил на призыв экс-посла @steeg_volker.

Комментатор @symbolderlieb заявил, что каждому необходимо бороться за прекращение конфликта. Его поддержал @Sly0902: «Вы придерживаетесь дипломатии или хотите Третью мировую?»

Ранее сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе поездки на Украину должен настоять на том, чтобы Владимир Зеленский немедленно начал переговоры о заключении мира. После этого немецкому политику стоит встретиться в Москве с российским лидером Владимиром Путиным для дальнейшего диалога.

