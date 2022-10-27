Минеев описал разговор с призывником в военкомате после получения повестки

Боец MMA Владимир Минеев рассказал, что военкомате ждали его

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев описал разговор с призывником в военкомате после получения повестки. Его слова приводят «Известия».

«Захожу в павильон, и парень в тельняшке выбегает и говорит: "О, Минеев, мы тебя ждем, разведка ВДВ ждет тебя"», — вспомнил спортсмен. Он добавил, что многие работники военкомата в Москве узнали его.

25 сентября стало известно, что Минеев получил повестку. Он заявил, что пойдет в военкомат, так как относится к первой категории учета. Спортсмен подчеркнул, что скорее всего будет служить в разведке.

В октябре 2021 года Минеев победил нокаутом Магомеда Исмаилова в поединке на турнире AMC Fight Nights. Он удержал пояс чемпиона организации в среднем весе. Всего Минеев одержал 16 побед в MMA при единственном поражении и одной ничьей.