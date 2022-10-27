Минстрой предложил особый порядок формирования бюджета для новых регионов России

Минстрой предложил особый порядок формирования бюджета для четырех новых регионов России

Минстрой предложил особый порядок формирования бюджета для четырех новых регионов России – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Это следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Регионы смогут получать дотации, чтобы покрыть дефициты бюджетов. Предложения и проект бюджета подготовит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Ответственным ведомством по выработке государственной политики и регулирования в вопросах социально-экономического развития назначен Минстрой.

Механизм дотаций будет действовать до 2026 года. Для их получения субъект не должен иметь просроченной задолженности по зарплатам бюджетникам и мерам социальной поддержки.

Референдумы о вхождении в состав России состоялись в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента. 30 сентября в Кремле Путин подписал договоры о принятии в Россию новых регионов.