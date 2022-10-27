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03:37, 27 октября 2022Экономика

Минстрой предложил особый порядок формирования бюджета для новых регионов России

Минстрой предложил особый порядок формирования бюджета для четырех новых регионов России
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

Минстрой предложил особый порядок формирования бюджета для четырех новых регионов России – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Это следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Регионы смогут получать дотации, чтобы покрыть дефициты бюджетов. Предложения и проект бюджета подготовит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Ответственным ведомством по выработке государственной политики и регулирования в вопросах социально-экономического развития назначен Минстрой.

Механизм дотаций будет действовать до 2026 года. Для их получения субъект не должен иметь просроченной задолженности по зарплатам бюджетникам и мерам социальной поддержки.

Референдумы о вхождении в состав России состоялись в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента. 30 сентября в Кремле Путин подписал договоры о принятии в Россию новых регионов.

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Марина Совина
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