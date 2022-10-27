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14:31, 27 октября 2022Экономика

Раскрыта сумма замороженных российских активов в Европе

ORF: ЕС заморозил активы россиян на сумму 17,5 миллиарда евро в рамках санкций

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

После начала военных действий на Украине Евросоюз заблокировал российские активы в размере 17,5 миллиарда евро. Сумму замороженных средств раскрыл в эфире радио ORF представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд.

Он уточнил, что речь идет об активах 1350 лиц и организаций, попавших под европейские санкции. Под блокировку попали счета россиян, а также недвижимость и яхты. Больше всего активов было заморожено в Германии, Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Италии и Австрии.

Почти за пять месяцев сумма заблокированных средств изменилась незначительно: в конце мая агентство DPA сообщало о замораживании активов россиян на 10 миллиардов евро. При этом в общей сложности в странах ЕС и «Большой семерки» по состоянию на конец сентября было заблокировано 30 миллиардов евро.

В конце июля агентство Bloomberg узнало, что Евросоюз планирует обязать попавших под санкции россиян декларировать все активы на его территории. Отказ сообщать о каком-либо имуществе будет считаться уклонением от санкций — одним из наказаний может стать конфискация. Актуальное законодательство предполагает, что подсанкционные активы могут быть лишь заморожены, а значит, использоваться европейскими властями не могут. Новая идея связана с намерением Брюсселя расширить свои полномочия, чтобы получить возможность направить конфискованное Украине.

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Мария Грушко
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