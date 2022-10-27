В российском детсаду матери воспитанников устроили драку

В детском саду в Гусь-Хрустальном Владимирской области подрались матери воспитанников

Во Владимирской области в раздевалке детского сада матери воспитанников устроили драку. Об этом сообщает пресс-служба одного из городских судов российского региона.

Инцидент произошел в Гусь-Хрустальном. «Истец А. обратилась в суд с иском. В обоснование иска указано, что в марте 2022 года в вечернее время, находясь в помещении раздевалки группы детского сада, Б. в ходе конфликта нанесла истцу удар в область ягодицы, причинив физическую боль», — говорится в сообщении суда.

Все это произошло на глазах у других родителей и детей. Нападавшая написала о случившемся в мессенджере и заявила, что приносит свои извинения очевидцам, но считает свои действия оправданными, поскольку пострадавшая сама спровоцировала драку и унижала ее ребенка.

На суде она объяснила, что причиной конфликта стала личная неприязнь между ней и пострадавшей.

В марте 2020 года в центре Москвы две женщины подрались из-за собаки. Одна из них распылила газовый баллончик на ребенка в коляске.

