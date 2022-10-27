Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:41, 27 октября 2022Россия

В российском детсаду матери воспитанников устроили драку

В детском саду в Гусь-Хрустальном Владимирской области подрались матери воспитанников

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Во Владимирской области в раздевалке детского сада матери воспитанников устроили драку. Об этом сообщает пресс-служба одного из городских судов российского региона.

Инцидент произошел в Гусь-Хрустальном. «Истец А. обратилась в суд с иском. В обоснование иска указано, что в марте 2022 года в вечернее время, находясь в помещении раздевалки группы детского сада, Б. в ходе конфликта нанесла истцу удар в область ягодицы, причинив физическую боль», — говорится в сообщении суда.

Все это произошло на глазах у других родителей и детей. Нападавшая написала о случившемся в мессенджере и заявила, что приносит свои извинения очевидцам, но считает свои действия оправданными, поскольку пострадавшая сама спровоцировала драку и унижала ее ребенка.

На суде она объяснила, что причиной конфликта стала личная неприязнь между ней и пострадавшей.

В марте 2020 года в центре Москвы две женщины подрались из-за собаки. Одна из них распылила газовый баллончик на ребенка в коляске.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Киев заявил о поражении объектов энергетики в центре Украины
Самойлова опубликовала фото в бикини на побережье ОАЭ
Израиль заявил о невозможности поставок ПВО на Украину
В российском детсаду матери воспитанников устроили драку
Киев предупредил об экстренных отключениях электричества из-за ударов по Украине
Российский военкор сообщил о подразделениях Пентагона на границах с Украиной
Опубликована карта боевых действий на Украине
Названы самые популярные одежда и обувь в мире
Кремль описал речь Путина на «Валдае» словами «будут читать и перечитывать»
Захарова заявила о продолжении Британией русофобского курса при новом премьере
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.