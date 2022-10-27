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12:38, 27 октября 2022Путешествия

Раскрыты планы россиян на длинные ноябрьские выходные

SuperJob: 71 процент россиян проведет ноябрьские праздники дома

Фото: Cергей Киселев / Агентство «Москва»

Большинство россиян планирует провести День народного единства и праздничные выходные ноября дома, в кругу семьи. Об этом стало известно из результатов опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, пишет «Интерфакс».

Так, 71 процент россиян раскрыли, что проведут длинные выходные в домашней обстановке, 11 процентов предпочли отдыху работу, еще четыре процента уедут в деревню или на дачу, три процента захотели на природу или в парк. Путешествие, массовые мероприятия в городе, поход в гости, театр или в церковь запланировали по одному проценту респондентов. Шесть процентов участников опроса не определились с ответом.

Кроме того выяснилось, что удлинить выходные с 4 по 6 ноября за счет отпуска или отгулов захотели только 11 процентов респондентов. 62 процента россиян заявили, что не собираются так делать, а у 13 процентов участников опроса оказался сменный график работы. Отмечалось, что среди тех, кто планирует увеличить себе отдых, больше женщин, чем мужчин (15 процентов против восьми соответственно).

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще выбираться за границу для отдыха на ноябрьских праздниках. Так, в 2022 году доля зарубежных направлений среди бронирований перелетов выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным направлением оказался Ереван.

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Дарья Рыбак
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