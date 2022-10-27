Экс-участник Oasis намекнул на выход новой песни

Экс-участник Oasis Ноэл Галлахер намекнул на предстоящий релиз

Один из бывших участников рок-группы Oasis, гитарист Ноэл Галлахер, намекнул на предстоящий выход песни. Соответствующий ролик он опубликовал в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В социальной сети музыкант выставил видео с датой 31.10.2022. В описании ролика Галлахер оставил короткое сообщение «8.30». Автор поста при этом не уточнил, что именно произойдет в эту дату и время. Название новой композиции также не приводится.

Ноэл основал группу Oasis вместе со своим братом Лиамом в 1991 году. Коллектив считался одним из самых влиятельных и успешных музыкальных проектов 1990-х. За почти 20 лет своего существования группа выпустила семь студийных альбомов, треки из которых не раз возглавляли чарты Великобритании. В 2009 году Ноэл покинул группу из-за разногласий с братом. Через год музыкант основал собственный проект Noel Gallagher's High Flying Birds. Релиз последнего, третьего альбома коллектива под названием Who Built the Moon? состоялся в 2017 году.

Ранее сообщалось, что певица Рианна выпустит первую за шесть лет сольную песню.

