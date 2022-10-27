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14:10, 27 октября 2022Культура

Рианна выпустит первую за шесть лет песню

Рианна выпустит первую за шесть лет песню Lift Me Up к фильму «Черная пантера»

Фото: Globallookpress.com

Барбадосская певица Рианна анонсировала новую песню Lift Me Up. Об этом сообщает Variety.

Композиция появится в качестве саундтрека к фильму «Черная пантера: Ваканда навсегда» и выйдет 28 октября, в пятницу, в преддверии премьеры картины, запланированной на 11 ноября. Отмечается, что Lift Me Up станет первой сольной песней, выпущенной Рианной за последние шесть лет. Так, свой последний трек Sledgehammer к фильму «Стартрек: Бесконечность» исполнительница записала в 2016 году. Она также выпускала совместные композиции с Фьючером (Selfish), N.E.R.D. (Lemon), DJ Khaled (Wild Thoughts), Кендриком Ламаром (Loyalty) и PartyNextDoor (Believe It).

Последний альбом Рианны Anti вышел в 2016 году. После его релиза Рианна приостановила свою сольную музыкальную карьеру, посвятив себя бизнесу. В 2017 году она основала косметический бренд Fenty Beauty, а позднее запустила линию нижнего белья Savage x Fenty. По итогам 2018 года восьмикратная обладательница «Грэмми» попала в рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира по версии журнала Forbes. В мае 2022 года у исполнительницы родился сын от рэпера A$AP Rocky.

Ранее сообщалось о том, что Рианна выступит на сцене впервые за пять лет. Уточнялось, что исполнительница даст концерт на Супербоуле-2023 12 февраля в американском штате Аризона.

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Дениза Мацаева
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