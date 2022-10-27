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01:33, 27 октября 2022Наука и техника

Раскрыта опасность старых мобильных номеров

Глава Zecurion Раевский призвал удалить из всех приложений неактуальный номер телефона

Фото: Unsplash

Генеральный директор Zecurion Алексей Раевский заявил, что сотовые операторы обладают ограниченным числом номеров телефонов. Поэтому есть вероятность, что новый клиент получит номер, принадлежавший другому человеку, пишет «Прайм».

Раевский раскрыл опасность неактуальных мобильных номеров и призвал удалить их из всех приложений.

«Те, номера, которые освобождаются (из-за периода неактивности или расторжения договора), какое-то время выдерживаются на "карантине", срок которого обычно около полугода. Далее они поступают в продажу, то есть в оборот для новых абонентов»", — объяснил глава Zecurion.

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Марина Совина
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