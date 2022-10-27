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10:15, 27 октября 2022Россия

Медведев пообещал отмщение за всех погибших в бою россиян

Зампред Совбеза Медведев заявил, что все погибшие в бою россияне будут отомщены

Фото: Yulia Zyryanova / Sputnik / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал, что все погибшие в бою россияне будут отомщены — в этом, по его мнению, заключается разница между страданиями русских и украинцев. Текст сообщения опубликован в его Telegram-канале.

«Наши люди будут отомщены. Все. И на поле боя, и в других сторонах, далеких от мест сражений. И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов. Иными способами», — заявил он.

Медведев считает, что американские политики расплачиваются жизнями украинцев за поставки своего оружия, работу военных инструкторов и наемников. По его мнению, украинцев готовы подставить под удар и в случае применения «грязной бомбы».

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Варвара Родикова
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