Зампред Совбеза Медведев заявил, что все погибшие в бою россияне будут отомщены

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал, что все погибшие в бою россияне будут отомщены — в этом, по его мнению, заключается разница между страданиями русских и украинцев. Текст сообщения опубликован в его Telegram-канале.

«Наши люди будут отомщены. Все. И на поле боя, и в других сторонах, далеких от мест сражений. И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов. Иными способами», — заявил он.

Медведев считает, что американские политики расплачиваются жизнями украинцев за поставки своего оружия, работу военных инструкторов и наемников. По его мнению, украинцев готовы подставить под удар и в случае применения «грязной бомбы».