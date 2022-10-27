Компания «ПИК» отреагировала на критику Собянина

В группе компаний «ПИК» ответили на критику мэра Собянина из-за строительства школы

В группе компаний «ПИК» ответили на заявление мэра Москвы Сергея Собянина, который пообещал отстранить их от строительства в столице, если будут сорваны сроки выполнения работ по возведению школы на Люблинской улице. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление пресс-службы девелопера.

В ответ на критику главы города представители компании пообещали достроить объект до конца 2022 года и ввести его в эксплуатацию в соответствии с планом. Они заявили, что дети из жилого комплекса смогут посещать школу в новом учебном году.

«Строительная готовность будет достигнута уже до конца этого года, а ввод объекта эксплуатацию по плану и без каких-либо задержек произойдет в первом квартале следующего года. Уже в следующем учебном году ребята смогут ходить в школу рядом с домом», — заявили в «ПИК».

Ранее Собянин посетил строящуюся школу почти на 1,2 тысячи мест в жилом комплексе «Люблинский парк». Он остался недоволен темпами строительства объекта, подчеркнув, что компания должна обеспечить жильцов необходимыми объектами социально-культурной сферы. В противном случае девелоперу пригрозили отстранением от строительства в Москве.