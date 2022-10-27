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06:15, 27 октября 2022Среда обитания

Россиянам назвали способы сэкономить на приборах в квартире

«ВсеИнструменты.ру»: для экономии нужно выбирать энергоэффективные приборы

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Сэкономить на некоторых приборах в доме можно, если заменить в осветительных приборах лампы накаливания или энергосберегающие лампочки на светодиодные с таким же цоколем. Подобные способы тратить меньше средств россиянам назвали эксперты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», материал которых есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным экспертов, светодиодные лампочки экономят энергию и считаются более устойчивыми к перепадам напряжения. Их также не нужно утилизировать как опасные отходы. Россиянам также посоветовали выбирать бытовую технику с высоким классом энергоэффективности — не ниже класса А.

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Что касается одноразовых батареек, то их рекомендовали заменить на подзаряжаемые аккумуляторные. Также сэкономить часть средств можно, если перейти на концентрированные составы бытовой химии — при их применении необходима меньшая дозировка. В итоге покупать средства придется реже, чем обычные варианты.

Ранее дизайнеры рассказали россиянам, что сэкономить на ремонте в детской можно с помощью спокойных оттенков. Стоит выбирать нейтральные цвета, а не пестрые обои с героями мультфильмов, так как последние очень быстро надоедают. В комнате также нужно создать сразу несколько зон — игровую, спальную, спортивную, учебную и зону для хранения.

Нина Ташевская
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