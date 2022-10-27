Путин пообещал не навязывать Армении условия мирного договора с Азербайджаном

Президент Путин: Россия не будет навязывать Еревану условия мирного договора с Баку

Россия поддерживает идею заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, но не будет навязывать Еревану никаких условий соглашения с Баку, пообещал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай». Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

По словам главы государства, армянской стороне предлагались разные решения карабахского вопроса, вокруг которого держится напряжение в регионе. Речь идет в том числе о передаче Азербайджану районов, которые фактически пустовали после начала боевых действий.

«Мы говорили: давайте будем двигаться к нормализации отношений, вот есть два района, больших района. На каком-то этапе договоримся с азербайджанской стороной — отдайте пять районов, ну они не нужны, они просто пустуют, там люди ушли, фактически изгнаны были с этих территорий. Зачем их держать? Смысла никакого нет», — сказал Путин.

Он добавил, что такое решение было бы справедливым, помогло бы нормализовать ситуацию и вернуть беженцев в регион. «Но армянское руководство пошло своим путем. Как известно, это привело к той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день», — добавил российский лидер.

9 ноября 2020 года Россия, Армения и Азербайджан подписали Трехстороннее заявление, закрепившее итоги конфликта в Карабахе. Ереван лишился контроля над частью районов и пообещал вывести свои Вооруженные силы из нескольких других. В регион вошли российские миротворцы.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов обменялись мнениями о мирном договоре между государствами, а также обсудили вопросы по урегулированию в Нагорном Карабахе.