Путин рассказал о договоренностях возврата в Россию иностранных компаний

Путин: у западных компаний есть договоренности о возвращении в Россию

Президент России Владимир Путин сообщил, что у западных компаний есть договоренности о том, что они вернутся на отечественный рынок. Об этом он сказал во время пленарной сессии XIX заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что в большинстве случаев отечественный бизнес перехватывает тех, кто уходит. «А они еще на ухо шепчут: "Мы ненадолго уходим, мы скоро вернемся". Продают за доллар многомиллиардное имущество», — добавил президент и удивился, что активы продаются менеджменту. «Значит, договоренность есть, что вернутся. Ну а как иначе?» — подвел он итог. О каких компаниях идет речь и когда именно они могут вернуться, пока не сообщается.

Ранее президент призывал российский бизнес занять ниши, опустевшие после ухода иностранных производителей, до возвращения заграничных компаний. По его словам, бывшие иностранные партнеры однажды вернутся на российский рынок, поэтому необходимо, чтобы российские производители подготовились к этому и заняли освободившиеся ниши. Он также подчеркнул, что сейчас на рынке есть временной лаг, которым надо воспользоваться.