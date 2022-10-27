Российского голкипера признали первой звездой дня в НХЛ

Российского голкипера «Йью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина признали первой звездой дня в НХЛ

Российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина признали первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Во встрече против «Нью-Йорк Рейнджерс», которая прошла в ночь на четверг, 27 октября, россиянин оформил шатаут, отразив 41 бросок. Его команда одержала победу со счетом 3:0. Сорокин впервые в этом сезоне провел матч, не пропустив ни одной шайбы. Всего на счету голкипера 11 шатаутов за карьеру в НХЛ.

Второй звездой стал нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Райан Нюджент-Хопкинс. Во время встречи с «Сент-Луис Блюс» он отметился голом, ставшим для него 200-м в лиге. Третий в списке лучших игроков дня российский защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев, на счету которого гол и результативная передача в матче с «Анахайм Дакс».

26 октября американский форвард «Вегас Голден Найтс» Фил Кессел побил уникальный рекорд НХЛ. В ночь на 26 октября нападающий вышел на лед во время встречи с «Сан-Хосе Шаркс», и эта игра стала для него 990-й подряд в лиге, что является высшим показателем НХЛ по количеству матчей без пропусков. Серия Кессела длится с 3 ноября 2009 года.