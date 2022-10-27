Военнообязанные россияне рассказали о прохождении контроля для вылета за границу

TourDom собрал истории россиян, улетевших за границу без справки из военкомата

Россияне рассказали в сети, как им удалось успешно пройти пограничный контроль в аэропорту для полетов за границу, несмотря на то, что они являются военнообязанными. Истории собрал портал TourDom.

В редакции портала обратили внимание на случаи, когда мужчин с повесткой из военкомата выпускали за границу. Например, по словам одного россиянина, он смог улететь из подмосковного аэропорта Шереметьево в Анталью при том, что у него отсутствовала справка из военкомата. Другой турист, имеющий категорию годности А и столичную прописку, поделился, что также без проблем отправился в Турцию — в военном комиссариате ему отказались давать разрешение, сославшись на занятость.

Жители Санкт-Петербурга отметили, что в аэропорту Пулково «пограничники пропускают без лишних вопросов», а случаи отказов «единичны». Так, один россиянин рассказал, что его не выпустили в рабочую поездку в Китай, несмотря на наличие обратного билета, приказа о командировке и сопроводительного письма от компании для Погранслужбы — у мужчины потребовали справку из военкомата.

Специалисты TourDom полагают, что россиянам стали меньше отказывать в выезде за границу, однако причины, по которым сотрудники Пограничной службы все же запрещают туристам улетать из страны, «пока точно выяснить не представляется возможным».

Ранее в октябре пограничники Внуково запретили россиянину лететь в Турцию без справки из военкомата, при этом в военном комиссариате мужчине не выдали документ, сославшись на завершение частичной мобилизации в Москве.