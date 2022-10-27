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20:04, 27 октября 2022Из жизни

Стюардесса встретила любимого учителя в самолете спустя 32 года после выпуска

NDTV: стюардесса 32 года не видела своего учителя и встретила его на борту самолета

Бортпроводница по имени Лора встретила своего школьного учителя на борту самолета спустя 32 года после выпуска. Об этом сообщает NDTV.

Лора решила рассказать о произошедшем всем пассажирам и прилюдно поблагодарить учителя за подаренные знания. «Это моя любимая учительница, которую я не видела с 1990 года. Эта женщина заставила меня полюбить Шекспира, научила играть на фортепиано. Благодаря ей у меня есть степень магистра и я могу написать эссе. Спасибо вам, мисс О'Коннелл. Я люблю вас», — говорит она.

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После этого Лора побежала через пассажирский салон, чтобы обнять учителя. Коллега стюардессы записала трогательное признание на видео и выложила в социальные сети. В комментариях пользователи поблагодарили всех учителей за вклад в образование и рассказали о своих любимых преподавателях. «Все знают, кто такие учителя. Пришло время начать относиться к ним как к настоящим сокровищам», — гласит один из комментариев.

Ранее сообщалось, что китаянка по фамилии Вэн встретила свою первую любовь спустя десять лет после расставания, вернулась к избраннику и вышла за него замуж. За время разлуки они оба создали семьи, завели детей и развелись.

Алиса Удовик
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