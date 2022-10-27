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08:30, 27 октября 2022Ценности

Мужчина пожаловался начальству на голые ноги коллеги

Коллега пожаловался на пришедшую в офис с голыми ногами TikTok-блогершу mizmedia_

Кадр: @mizmedia_ / TikTok

Блогерша с никнеймом mizmedia_ пришла в офис с голыми ногами, и коллега пожаловался на нее начальству. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что хочет надеть на работу черное облегающее платье выше колена, без рукавов и с небольшим воротом. Кроме того, она примерила его на камеру, демонстрируя татуировки на коже. При этом юзерша отметила, что, когда она пришла на работу в подобном наряде в прошлый раз, один из сотрудников обратился к руководству и заявил, что считает ее внешний вид неподобающим.

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«Мое тело стало неуместным только потому, что у меня есть ноги», — возмутилась автор видео, отметив, что в свою очередь считает неприемлемым поведение данного мужчины, который разглядывал ее фигуру. Она пояснила, что собирается вновь появиться в офисе в коротком платье назло коллеге.

Ранее в октябре сообщалось, что блогерша Даниэль Ормонд из Шотландии восхитила пользователей сети откровенным нарядом на рабочем месте. Так, занимающая должность директора компании женщина позировала перед камерой, сидя в кресле в красном кроп-топе, обнажающем живот, и джинсовой мини-юбке.

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Алина Гостева
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Мужчина пожаловался начальству на голые ноги коллеги
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