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11:47, 27 октября 2022Силовые структуры

СБУ пригрозила смертной казнью сотрудникам полиции в Запорожье

СБУ пригрозила смертной казнью сотрудникам полиции в Запорожье за сотрудничество с Россией

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) пригрозила смертной казнью сотрудникам полиции и ветеранам органов внутренних дел из Запорожья за сотрудничество с Россией. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление внутренних дел по Мелитополю.

По данным ведомства, пенсионеру, который ранее работал в полиции, пришло письмо, в котором СБУ уведомила его о том, что он приговорен к смертной казни. Авторы сообщения порекомендовали ему вывезти семью на подконтрольную Украине территорию. Украинские силовики написали, что в случае, если он уедет в другие российские регионы, они убьют его сына, живущего в Запорожье.

Начальник управления УВД по Мелитополю добавил, что угрозы родственникам — «излюбленные методы украинских спецслужб». Он также призвал всех запорожских правоохранителей «не вестись на провокации националистического режима, который уже начал воевать в интернете с пенсионерами».

26 октября сообщалось, что в Мелитополе полицейские нашли тайник с боеприпасами и нацистской символикой.

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Елизавета Новикова
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