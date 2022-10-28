Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:16, 28 октября 2022Моя страна

В многоэтажках Кабардино-Балкарии заменят лифты

В ближайшие годы в многоэтажках Кабардино-Балкарии проведут ремонт 67 лифтов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В многоэтажных домах Кабардино-Балкарии в ближайшие годы заменят 67 лифтов. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, проект замены лифтов с истекшим сроком эксплуатации и признанных непригодными к использованию обсудили на заседании республиканского правительства. Отмечается, что ремонт проведут в многоэтажках региона с 2022 по 2024 годы.

Согласно материалу, платежи за выполнение работ по замене лифтов будет производиться с отсрочкой с 2023 по 2026 год с целью уменьшения нагрузки на бюджет Кабардино-Балкарии. Известно, что общая стоимость работ составляет 201 миллион рублей.

В июле капитальный ремонт завершили в Центральной библиотеке Тырныауза, Кабардино-Балкария. В ходе строительных работ специалисты обновили фасад, а также полы, потолки и стены. Кроме того, они отремонтировали сети тепло- и водоснабжения, установили радиаторы, пластиковые окна, внутренние и входные двери.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации
В России допустили возобновление мобилизации
Канада вновь выделит деньги Украине
«Портящий все лицо» нос блогерши стал предметом шуток в сети
Бухгалтеры российского детсада похитили шесть миллионов рублей
Президент «Адана Демирспор» высказался о возможном уходе Дзюбы
Брат Билли Айлиш получил несколько переломов после падения с велосипеда
Диетолог Гинзбург назвал условия излечения сахарного диабета второго типа
Названы регионы России с увеличившейся выдачей ипотеки
Кризис помог американскому нефтегазовому гиганту разбогатеть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.