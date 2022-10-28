В многоэтажках Кабардино-Балкарии заменят лифты

В ближайшие годы в многоэтажках Кабардино-Балкарии проведут ремонт 67 лифтов

В многоэтажных домах Кабардино-Балкарии в ближайшие годы заменят 67 лифтов. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, проект замены лифтов с истекшим сроком эксплуатации и признанных непригодными к использованию обсудили на заседании республиканского правительства. Отмечается, что ремонт проведут в многоэтажках региона с 2022 по 2024 годы.

Согласно материалу, платежи за выполнение работ по замене лифтов будет производиться с отсрочкой с 2023 по 2026 год с целью уменьшения нагрузки на бюджет Кабардино-Балкарии. Известно, что общая стоимость работ составляет 201 миллион рублей.

В июле капитальный ремонт завершили в Центральной библиотеке Тырныауза, Кабардино-Балкария. В ходе строительных работ специалисты обновили фасад, а также полы, потолки и стены. Кроме того, они отремонтировали сети тепло- и водоснабжения, установили радиаторы, пластиковые окна, внутренние и входные двери.