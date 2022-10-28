Слишком большой пенис помешал мужчине устроиться на работу

Metro: пенис длиной 24 сантиметра помешал британцу устроиться на работу

В программе My Massive C**k, показанной на британском телеканале Channel 4, мужчина по имени Джо рассказал о трудностях, которые он испытывает из-за слишком большого пениса. Об этом сообщает Metro.

Длина полового органа британца составляет 24 сантиметра в длину и более 17 сантиметров (7 дюймов) в обхвате. Ему приходится покупать специальное нижнее белье с дополнительным «мешочком», чтобы «все помещалось».

Джо утверждает, что однажды пенис помешал ему устроиться на работу. «Им показалось, что у меня была эрекция на протяжении всего собеседования. Мне сказали: "Вы одеты неподобающе"», — говорит он.

Ранее уролог-андролог «СМ-Клиника» Батор Гончиков рассказал о желаниях увеличивающих пенис пациентов. Врач признался, что на консультации всегда задает вопрос: ради кого мужчина решается на модификацию тела.