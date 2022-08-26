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Врач рассказал о желаниях увеличивающих пенис пациентов

Уролог-андролог Гончиков: мужчины решаются на операцию по увеличению пениса не ради женщин

Фото: Shutterstock

Самыми частыми клиентами пластических хирургов становятся мужчины в возрасте 30-50 лет, рассказал уролог-андролог «СМ-Клиника» Батор Гончиков. В беседе с «Лентой.ру» он назвал самую популярный у пациентов вид пластики.

Чаще всего мужчины делают пластические операции для себя, чтобы получить тело, какое они видели в интернете и сами хотели бы иметь, отметил Гончиков. Врач признался, что на консультации задает вопрос: ради кого мужчина решается на модификацию тела. Чаще всего отвечают, что для женщин, но иногда пациенты явно лукавят. Многие действительно улучшают что-то для себя, пояснил он.

Самой популярной процедурой у мужчин является операция по увеличению пениса, рассказал Гончиков. Он добавил, что в целом, для интимной пластики, кроме желания клиента, существуют и медицинские показания.

Важно в каждом случае иметь понимание конечного результата: не просто хочу увеличить, а увеличить настолько-то

Батор ГончиковУролог-андролог
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30-50лет

средний возраст пациентов

«Мужчины хотят делать интимную пластику в любом возрасте, бывают среди моих пациентов и 18-летние, и 60-летние люди, которые хотят что-то исправить, — подвел итог Гончиков. — Обращаются люди разного статуса и достатка, но поскольку интимная пластика — довольно дорогостоящая процедура, то, как правило, большая часть пациентов — это состоятельные мужчины».

Ранее пластический хирург Глеб Тумаков назвал бодипозитив врагом здоровья. Он отметил, что, с медицинской точки зрения, красивый человек — это здоровый человек.

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Вера Владзиевская
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