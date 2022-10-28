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10:13, 28 октября 2022Из жизни

Мужчина попытался убить владельца магазина из-за чашки кофе за 33 рубля

TBS News: мужчина попал под суд после попытки убить владельца магазина из-за чашки кофе

Фото: Yuya Shino / Reuters

Житель японского города Ота, префектура Гумма, был арестован полицией и попал под суд после попытки убить владельца магазина из-за чашки кофе. Об этом сообщает TBS News.

60-летний Такахиро Масукура заплатил за черный кофе, затем подошел к кофейному аппарату самообслуживания и нажал кнопку «латте». Владелец магазина заметил, что покупатель наливает более дорогой напиток, и потребовал оплатить разницу в цене, составляющую 80 иен (33 рубля). В ответ тот заявил, что ему нужно в туалет, но вместо этого попытался сбежать и сесть в свою машину, припаркованную возле магазина.

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Владелец последовал за ним на парковку и схватил дворники автомобиля, чтобы остановить нарушителя. Несмотря на это, мужчина тронулся, и несколько сотен метров протащил хозяина магазина по дороге, пока тот не отпустил дворники и не упал. В результате владелец магазина сильно ударился головой и был госпитализирован с серьезными травмами.

Покупатель скрылся с места происшествия, но позже был арестован. Инцидент попал на запись с камеры наблюдения. Мужчину подозревают в краже и покушении на убийство, однако он отрицает обвинения.

Пользователи соцсетей выразили мнения относительно произошедшего: «Уголовное дело за покушение на убийство из-за 80 иен? О чем он думал?» — написал один из них. «Владелец заведения точно простил бы его, если бы он сказал, что задумался и ошибся», — заявил другой. «Интересно, давно ли покупатель так обманывал владельца?» — задался вопросом третий автор комментария.

Ранее сообщалось, что в США 38-летний бездомный оказался под угрозой лишения свободы на семь лет за то, что забыл доплатить 43 цента (31,53 рубля) за газированный напиток.

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Алиса Дмитриева
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