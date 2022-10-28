Невестку Виктории Бекхэм на фото спутали с дочерью Ларисы Гузеевой

Невестку Виктории Бекхэм Николу Пельтц на фото спутали с дочерью Ларисы Гузеевой

Невестку Виктории Бекхэм, актрису Николу Пельтц в сети спутали с дочерью советской и российской актрисы, телеведущей Ларисы Гузеевой Ольгой Бухаровой. Соответствующий кадр и комментарии появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

63-летняя Гузеева поделилась коллажем из двух фото. Слева она разместила снимок жены Бруклина Бекхэма, справа — собственное изображение, на котором предстала в молодом возрасте. «Не знаю, что написать. Вас почитаю», — отметила знаменитость под публикацией.

Часть пользователей стали сравнивать внешность двух звезд. «Справа лучше. Что свое, то свое, особенное. Слева — шаблон, массы», «Невозможно описать словами. Первое фото пустое, хотя, безусловно, красивая девушка. А на втором — душа (...)», «Слева — кукла пластмассовая», «Впечатление, будто один человек, только с косметикой и без. На первом фото, может, еще фотошоп. Но красота и там, и там», «Это же жена Бруклина Бекхэма. И вы непохожи. Вы красивее», — заявили они.

В то же время другие юзеры решили, что на снимке слева находится дочь телеведущей. «Леля — копия мамы», «Ну какие вы с дочкой обе красавицы», «Доченька — клон мамы», «Люди, вы в своем уме? С какого перепуга она будет выставлять чью-то жену? Еще раз: девушка слева — ее родная дочь!», «Мама, просто мама. Ее улучшенная копия. От звезды рождается только звезда», «Мама и дочь на одно лицо», — заключили подписчики российской артистки.

В августе Гузеева показала внешность без макияжа. 63-летняя знаменитость поделилась в сторис серией видео, на которых запечатлела себя и своего стилиста Александра в зеркале гримерной комнаты.