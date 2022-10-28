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09:45, 28 октября 2022Россия

После крушения Су-30 на жилой дом нашли новые повреждения домовладений

В администрации Иркутска заявили о восьми поврежденных домовладениях после крушения Су-30

Фото: Reuters

В Иркутске после падения истребителя Су-30 на жилой дом специалисты обнаружили различные повреждения на территории восьми домовладений. Об этом сообщили в администрации российского города, пишет ТАСС.

По словам председателя комитета по управлению Ленинским округом Натальи Цибановой, из-за падения самолета повреждены крыши домов, веранд и хозяйственных построек. Помимо этого зафиксированы трещины в кирпичной стене одного из домов.

Жители поврежденных домовладений получат компенсации — их выплатит страховая компания Иркутского авиазавода, которому принадлежал самолет.

Ранее сообщалось, что несколько зданий повреждены из-за падения истребителя в Иркутске.

Самолет Су-30 во время испытательного полета упал на двухэтажный дом в Иркутске на улице Пржевальского 23 октября. После его крушения начался пожар. В доме, который сгорел после крушения самолета, проживали пять человек — в момент падения Су-30 их не было в здании.

Погибли два пилота военного самолета Максим Конюшин и Виктор Крючков. Конюшин был награжден медалями Минобороны России «За отличие в военной службе» третьей, второй и первой степеней, ему также присвоили звание «Заслуженный летчик-испытатель России». Крючков родился на Украине и переехал в Иркутск 10 лет назад.

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Анастасия Шейкина
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