В СКР рассказали о деле задержанного в Екатеринбурге за коррупцию зампрокурора

СКР предъявил обвинение зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга по делу о взятке

Заместителю прокурора Ленинского района Екатеринбурга предъявили обвинение в получении особо крупной взятки. О деле задержанного за коррупцию чиновника рассказал «Ленте.ру» в пятницу, 28 октября, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

В настоящий момент сотрудники ФСБ и СКР продолжают собирать доказательства и выяснять обстоятельства преступления.

Ранее зампрокурора задержали с поличным при получении взятки в размере двух миллионов рублей от заинтересованного лица.

1 октября 2021 года бывший прокурор одного из районов Хабаровска Дмитрий Губанов получил шесть лет колонии и штраф в два миллиона рублей за покушение на мошенничество и посредничество в даче взятки.