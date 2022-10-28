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17:58, 28 октября 2022Силовые структуры

В СКР рассказали о деле задержанного в Екатеринбурге за коррупцию зампрокурора

СКР предъявил обвинение зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга по делу о взятке

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Заместителю прокурора Ленинского района Екатеринбурга предъявили обвинение в получении особо крупной взятки. О деле задержанного за коррупцию чиновника рассказал «Ленте.ру» в пятницу, 28 октября, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

В настоящий момент сотрудники ФСБ и СКР продолжают собирать доказательства и выяснять обстоятельства преступления.

Ранее зампрокурора задержали с поличным при получении взятки в размере двух миллионов рублей от заинтересованного лица.

1 октября 2021 года бывший прокурор одного из районов Хабаровска Дмитрий Губанов получил шесть лет колонии и штраф в два миллиона рублей за покушение на мошенничество и посредничество в даче взятки.

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Елизавета Новикова
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