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14:29, 28 октября 2022Силовые структуры

ФСБ задержала заместителя прокурора района на Урале

ФСБ задержала зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга при получении взятки в 2 млн
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали заместителя прокурора Ленинского района Екатеринбурга при получении взятки в два миллиона рублей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Работника надзорного ведомства взяли с поличным. Ему вменяют коррупцию по одному из важных уголовных дел. Он получил деньги от заинтересованного лица.

Ни в ФСБ, ни в Следственном комитете России пока не комментируют задержание прокурорского сотрудника.

1 октября 2021 года бывший прокурор одного из районов Хабаровска Дмитрий Губанов получил шесть лет колонии и штраф в два миллиона рублей за покушение на мошенничество и посредничество в даче взятки.

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Любовь Ширижик
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