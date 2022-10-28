ФСБ задержала заместителя прокурора района на Урале

ФСБ задержала зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга при получении взятки в 2 млн

Сотрудники ФСБ задержали заместителя прокурора Ленинского района Екатеринбурга при получении взятки в два миллиона рублей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Работника надзорного ведомства взяли с поличным. Ему вменяют коррупцию по одному из важных уголовных дел. Он получил деньги от заинтересованного лица.

Ни в ФСБ, ни в Следственном комитете России пока не комментируют задержание прокурорского сотрудника.

1 октября 2021 года бывший прокурор одного из районов Хабаровска Дмитрий Губанов получил шесть лет колонии и штраф в два миллиона рублей за покушение на мошенничество и посредничество в даче взятки.