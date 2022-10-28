Российский банк предупредил о принудительном переводе валюты в рубли

Ситибанк предупредил клиентов об автоматической конвертации иностранной валюты в рубли

Российский Ситибанк перестанет обслуживать текущие банковские счета в ряде иностранных валют с 12 декабря 2022 года. Об этом кредитная организация сообщила в пресс-релизе на своем сайте.

Ограничения коснутся хранения канадских долларов, датских крон, гонконгских долларов, норвежских крон, шведских крон, новозеландских долларов и сингапурских долларов. Банк предупредил клиентов о необходимости перевести все денежные средства с валютных счетов на счета в других валютах, открытые в Ситибанке, или в другой банк до 11 декабря.

В противном случае банк проведет принудительную конвертацию по внутреннему валютно-обменному курсу банка, действующему на момент перевода. При этом после конвертации счета, номинированные в этих валютах, будут закрыты.

Автоматически переводить валюты недружественных стран в рубли также решила брокерская компания «Атон». Мера вступит в силу 31 октября. Под конвертацию попадут суммы до 20 тысяч долларов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала отслеживать подобные действия банков. 28 октября она заявила, что идею обязательной конвертации иностранной валюты в рубли регулятор не рассматривает. По ее словам, «у граждан должен быть выбор» относительно того, что делать с валютой.